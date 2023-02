Tochter von Kiss-Bassist Gene Simmons ist verheiratet!

Nach neun Jahren Beziehung läuteten die Hochzeitsglocken! Sophie Simmons (30) hatte im vergangenen Sommer ihre Verlobung in den sozialen Medien verkündet. Die Tochter des Kiss-Bassisten Gene Simmons (73) hatte damals ein süßes Foto ihres diamantenen Verlobungsrings mit ihren Followern geteilt und war schon voller Vorfreude gewesen. Am Mittwoch war es dann endlich so weit: Sophie und ihr James haben geheiratet!

Im Kreis ihrer Freunde und der Familie tauschten die beiden ihre Ringe aus. Der Tag startete am Nachmittag mit einem kleinen Empfang, im Hinterhof ihrer Mutter in Malibu. "Die Aussicht ist wirklich unschlagbar und ich liebe es, dass es so intim und familiär ist", sagt Sophie gegenüber dem People Magazine. Bei Sonnenuntergang schritt sie dann auf ihren Liebsten zu. Vor dem Altar gaben sie sich dann das Eheversprechen.

Ihr Vater scheint besonders glücklich über die Wahl ihres Mannes zu sein: "James ist ein solider junger Mann, und Sophie kann alles tun, was sie sich vornimmt", äußerte Gene. Er hoffe, dass die beiden ein Leben voller Liebe und Glück führen können. "Wir könnten nicht stolzer auf unsere Tochter sein", erklärt der Musiker.

