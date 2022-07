Tochter des Kiss-Bassisten Gene Simmons hat sich verlobt

Gene Simmons (72) wird Schwiegervater. Der Kiss-Bassist hat seiner Langzeitpartnerin erst nach 28 Jahren Beziehung das Jawort gegeben. Im Oktober 2011 hat er die kanadische Schauspielerin Shannon Tweed geheiratet. Die beiden gemeinsamen Kinder Nick und Sophie waren zu dem Zeitpunkt bereits 21 und 18 Jahre alt. So lange wie ihre Eltern braucht die Beauty aber wohl nicht zu warten: Sophies Freund hat ihr nun einen Antrag gemacht!

In ihrer Instagram-Story teilte die Tochter des Rockers einen Tag vor ihrem 30. Geburtstag die frohe Botschaft: Sie hat sich mit ihrem Freund James Henderson verlobt. "Kein Geburtstag kann das toppen", schrieb sie zu einem Video von dem Antrag. Auf dem Social-Media-Profil teilte Sophie zudem ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie einen diamantenen Verlobungsring an ihrem Finger präsentiert. Zu einem Ring-Emoji ergänzte sie: "Es ist so weit."

Wie lange das Paar schon zusammen ist, ist nicht bekannt – der Ort des Antrags hingegen schon. James ging vor der Sängerin in Zürich aufs Knie. Dort machte Sophie zum Zeitpunkt der alles entscheidenden Frage grade mit Familie und Freunden Urlaub in einem Fünf-Sterne-Hotel, wie Page Six berichtet.

Anzeige

Getty Images Nick, Sophie und Gene Simmons und Shannon Tweed im Februar 2016

Anzeige

Instagram / sophietsimmons Sophie Simmons Verlobungsring

Anzeige

Getty Images Sophie Simmons, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de