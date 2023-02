In Las Vegas: Lena Meyer-Landrut feiert JGA ihrer Freundin

Jetzt feiert sie in Las Vegas! Die Sängerin Lena Meyer-Landrut (31) zeigt auf ihren Social-Media-Kanälen nicht wirklich viel aus ihrem eigenen privaten Leben. Nun gab die Brünette jedoch Einblicke in ein aufregendes Happening mit ihren Freundinnen: Die Mädelsgruppe feierte den Junggesellinnenabschied von Sophie Simmons (30). Und wie: Zu dem besonderen Anlass ließen die Girls in Las Vegas ordentlich die Korken knallen!

Sophie, Die Tochter des Kiss-Bassisten Gene Simmons, hatte sich im vergangenen Juli mit ihrem Freund verlobt – kurz vor ihrer Hochzeit feierte sie den nächsten Schritt mit Lena, wie Bild berichtete. Dabei trugen die beiden Freundinnen pinke und weiße Cowboyhüte sowie heiße Glitzer-Outfits. Selbstverständlich durfte bei den Sängerinnen eine Menge Gesang nicht fehlen.

Wie lange Sophie und ihr Freund schon zusammen sind, ist nicht bekannt. Den Heiratsantrag hat ihr Verlobter ihr in Zürich während eines Familienurlaubs gemacht. Dort war sie auch gemeinsam mit Freunden in einem Fünf-Sterne-Hotel – scheint so, als wäre es ein perfekter Antrag gewesen.

