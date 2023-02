"Outer Banks"-Star Chase Stokes versemmelte sein Casting!

Er hatte einen Black-Out! Chase Stokes (30), der für seine Rolle als John B in der Netflix-Serie Outer Banks bekannt geworden war, musste vor seiner großen Karriere durch einige Castings gehen. Der Durchbruch ließ allerdings etwas länger auf sich warten – zwischenzeitlich hatte er nur noch 20 Dollar auf dem Konto und lebte in seinem Auto. Chase' Audition für eine Rolle in Stranger Things lief ganz besonders schlecht!

Gegenüber Access Hollywood berichtete er von seinem Vorsprechen für die Rolle als Steve Harrington: "Ich habe alle Zeilen vergessen und es absolut vermasselt!" Während der Heimfahrt habe er jeden Moment seines Lebens bereut. Trotzdem gaben ihm die Produzenten der Show eine Chance – Chase bekam eine kleine Rolle ohne Text. Darüber freute er sich trotzdem, plauderte er aus: "Ich bin [...] einfach dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, meinen Job zu machen und meine Karriere zu starten."

Und das ist ihm geglückt – seit dem 23. Februar ist schon die dritte Staffel von "Outer Banks" auf Netflix verfügbar, in der Chase die Hauptrolle spielt. Fans können sich sogar über noch mehr Folgen der Serie freuen: Der Streaming-Dienst kündigte bereits die vierte Staffel der Erfolgsserie an!

Getty Images Chase Stokes, "Outer Banks"-Star

MEGA /Jeffrey Mayer, JTMPhotos, Int'l. Chase Stokes bei der Premiere der dritten "Outer Banks"-Staffel im Februar 2023

Netflix Chase Stokes, Madelyn Cline, Carlacia Grant, Rudy Pankow und Jonathan Davis in "Outer Banks"

