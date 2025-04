Kelsea Ballerini schwärmt von Paartherapie mit Chase Stokes

Kelsea Ballerini (31) und ihr Partner Chase Stokes (32) arbeiten aktiv an ihrer Beziehung – und das auf eine ganz besondere Weise: Gemeinsam gehen die Sängerin und der Schauspieler zur Therapie. Wie sehr ihr die Stunden bisher gefallen haben, betonte die Musikerin in einem Interview mit People: "Das ist für mich, ehrlich gesagt, die sexyste Sache: 'Hey, willst du zur Therapie gehen? Lass uns zur Therapie gehen.' Wenn man bereit ist, für den anderen und für sich selbst zu arbeiten, dann ist das eine ganz neue Art von Liebe für mich."

Für Kelsea sei die Beziehung mit Chase eine völlig neue Erfahrung. Vor allem das gegenseitige Verständnis stehe bei ihnen im Mittelpunkt: "Er hilft mir, die besten Dinge in mir selbst zu erkennen und umgekehrt." Kelseas Eltern ließen sich scheiden, als sie zwölf Jahre alt war. Daher habe sie laut eigenen Angaben lernen müssen, was eine gesunde Beziehung ausmacht: "Ich hatte nicht wirklich ein Beispiel dafür, wie eine solide Beziehung in meinen Entwicklungsjahren aussah. Ich habe es auf die harte Tour gelernt."

Die Liebe der beiden begann kurz nach einem Umbruch in Kelseas Leben. Im November 2022 war ihre Scheidung von Musiker Morgan Evans durch, mit dem sie fast fünf Jahre verheiratet war. Nur wenig später kamen sich die Countrysängerin und der Outer Banks-Star näher und wurden ein Paar – nachdem Kelsea zuvor in die DMs ihres heutigen Liebsten geslidet war.

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, November 2024

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, April 2024

