"Outer Banks": Macher verkünden vierte Staffel der Hit-Serie

Die Fans dürfen sich freuen! Auf Netflix wird bald die dritte Staffel der Erfolgsserie Outer Banks anlaufen und Stars wie Madelyn Cline (25), Chase Stokes (30), Madison Bailey (24) und Jonathan Daviss werden wieder auf dem Bildschirm zu sehen sein. Die erste Staffel wurde ab April 2020 ausgestrahlt – seitdem wird die Serie von vielen Netflix-Streamern gefeiert. Nun wurde bekannt gegeben: Eine vierte Staffel von Outer Banks ist geplant!

Wie Deadline berichtet, gaben die Macher der Serie während eines Fan-Events in Huntington Beach in Kalifornien bekannt: "Wir können im Rahmen einer vierten Staffel von 'Outer Banks' weitere spannende Wendungen und Highlights in der Serie konzipieren." Jonas Pate, Josh Pate und Shannon Burke äußerten im Weiteren: "Wir bedanken uns bei Netflix, unserem Cast und natürlich bei den großartigen Fans, die uns halfen, all das möglich zu machen."

Ab dem 23. Februar soll die dritte Staffel von "Outer Banks" zu sehen sein. Ebenfalls viele weitere Fortsetzungen beliebter Netflix-Serien, wie beispielsweise der erste Teil der vierten Staffel von You, sollen noch im Februar erscheinen.

Anzeige

Getty Images Madelyn Cline, Carlacia Grant und Madison Bailey im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Outer Banks" am 16. Februar 2023

Anzeige

Getty Images Madelyn Cline bei der Netflix-Premiere von "Outer Banks" Staffel 3

Anzeige

Verfolgt ihr die Serie? Ja! Nein, bisher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de