"Stolz": Chase Stokes weint auf Kelsea Ballerinis Konzert

Die Country-Sängerin Kelsea Ballerini (31) hat kürzlich den legendären Madison Square Garden in New York gefüllt. Ihr Partner, der Schauspieler Chase Stokes (32), zeigte sich überwältigt von Stolz und Emotionen über diesen Meilenstein in ihrer Karriere. In einem rührenden Instagram-Post schrieb er: "Ein Album auf deine Weise zu machen und die berühmteste Arena der Welt auszuverkaufen ließ mein Herz vor Stolz explodieren und ein paar Tränen fließen." Damit teilte er seine Begeisterung und Unterstützung für Kelseas Erfolg mit seinen Fans.

Chase, bekannt aus der Serie Outer Banks, teilte neben seinen liebevollen Worten auch private Fotos von sich und Kelsea backstage. Auf einem Bild umarmen sie sich herzlich, auf einem anderen ruhen ihre Hände in den Gesäßtaschen des jeweils anderen. Zudem postete er ein Video, in dem Kelsea vor einer jubelnden Menschenmenge an der Arena ankommt, sowie einen Schnappschuss von ihrem Auftritt. "Mein Schatz, du hast das Unglaublichste geschafft (und dabei mich und alle anderen ein bisschen zum Weinen gebracht)", kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Kelsea bedankte sich ebenfalls öffentlich bei Chase für seine Unterstützung. In einem Instagram-Beitrag widmete sie ihrem Partner liebevolle Worte und betonte, dass er eine große Rolle für ihren Erfolg spiele: "Du wirst nie wissen, wie sehr ich dich gebraucht habe." Die Musikerin und der Schauspieler sind offiziell seit Anfang 2023 zusammen – jetzt wagen sie den nächsten Schritt: Sie ziehen zusammen!

Getty Images Kelsea Ballerini im Oktober 2024

Getty Images Kelsea Ballerini, Sängerin

