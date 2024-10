Will Kelsea Ballerini ihren Freund Chase Stokes heiraten?

Wagen sie bald den Schritt vor den Traualtar? Kelsea Ballerini (31) verriet, ob sie bereit wäre, ihren Freund Chase Stokes (32) zu heiraten. Die Country-Sängerin und der Schauspieler gehen seit fast zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Gegenüber E! News schloss Kelsea eine Ehe nicht aus: "Ich würde niemals zu irgendetwas Nein sagen. Alles, wozu ich in meinem Leben einmal Nein gesagt habe, habe ich wieder aufgegriffen und mich selbst herausgefordert." Konkrete Pläne haben die beiden allerdings noch nicht. Die Songwriterin konzentriere sich lieber auf das Jetzt, da sie glücklich sei und "alles ist so, wie es sein sollte".

Die 31-Jährige erzählte, dass sie richtig stolz auf die Beziehung sei, die sie und Chase führen. Doch es lief nicht immer alles so rosig. "Wir haben beide viel daraus gelernt", fuhr die "Love Me Like You Mean It"-Sängerin fort und ergänzte: "Und wir haben uns beide wirklich herausgefordert, ein besserer Partner für den anderen zu werden, und auch für uns selbst. Wir sind jetzt richtige Teamkollegen!" Auch wenn die beiden an ihren eigenen Projekten arbeiten, helfe es Kelsea, dass der Outer Banks-Darsteller und ihre gemeinsamen Hunde zu Hause auf sie warten. "Es gibt dir das Gefühl von Kraft", erklärte sie gegenüber dem Newsportal.

Zuvor war Kelsea von 2017 bis 2022 bereits mit dem australischen Country-Sänger Morgan Evans verheiratet. In dem Jahr, in dem sich die beiden trennten, erfolgte dann der erste Kontakt mit Chase. Anfang Dezember schrieb die Country-Sängerin den 32-Jährigen auf Instagram an, als sie gerade mit Freunden betrunken in einer Bar war. Von ihrem ersten Treffen einen Monat später berichtete Kelsea im Podcast "Call Her Daddy": "Er sprang aus seinem Bronco und sagte kein einziges Wort zu mir und er packte mein Gesicht und küsste mich, zog mein Gesicht weg und sagte: 'Gott sei Dank, du bist echt.'"

Anzeige Anzeige

Instagram / hichasestokes Kelsea Ballerini und Chase Stokes im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Country-Sänger Morgan Evans und Kelsea Ballerini, März 2022

Anzeige Anzeige