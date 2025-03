Madelyn Cline reflektiert über ihre Trennung von Chase

Madelyn Cline (27) sprach in einem Podcast erstmals offen über die Auswirkungen ihrer Trennung von Chase Stokes (32). Die beiden Schauspieler, die sich 2019 bei den Dreharbeiten zur Netflix-Serie Outer Banks kennengelernt hatten, waren auch im echten Leben ein Paar, bevor sie sich 2021 nach knapp zwei Jahren Beziehung trennten. Madelyn beschrieb die Beziehung als ihre erste öffentliche Romanze und erklärte, dass sie damals unterschätzt habe, wie sehr das öffentliche Interesse ihr Privatleben beeinflussen würde. "Ich war total verliebt", erklärte sie in der Folge von "Therapuss", "aber ich habe nicht verstanden, was es bedeutet, so viele Leute in etwas so Intimes hineinzulassen."

Madelyn berichtete weiter, dass die Trennung nicht nur durch das öffentliche Interesse belastend gewesen sei, sondern auch, weil die beiden weiterhin gemeinsam vor der Kamera standen und ihre Figuren in der Serie ein Liebespaar blieben. Dennoch habe sie mit Chase immer ein professionelles Verhältnis gewahrt: "Von Anfang an war unser Versprechen, dass die Arbeit immer an erster Stelle steht." Die Schauspielerin räumte jedoch ein, dass sie sich nach der Trennung in einer Art Identitätskrise befand, da sowohl die Serie als auch die Beziehung zu Chase eng mit ihrer eigenen Wahrnehmung verknüpft waren. "Ich hatte eine Zeit, in der ich nicht wusste, wer ich eigentlich bin oder was ich mit meinem Leben machen will", sagte sie.

Die Erfahrungen, die Madelyn in der Öffentlichkeit gemacht hat, haben sie zwar geprägt, trotzdem arbeitet sie weiterhin daran, ihr wahres Ich unabhängig von ihrem Beruf und dem öffentlichen Interesse zu finden. Die 27-Jährige, die ursprünglich aus South Carolina stammt, ist nicht nur bekannt für ihre Rolle als Sarah Cameron, sondern hat sich in Interviews immer wieder als bodenständig und naturverbunden präsentiert – Eigenschaften, die sie auch durch schwierige Zeiten tragen.

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Getty Images Chase Stokes, Austin North, Jonathan Daviss, Carlacia Grant, Madison Bailey und Madelyn Cline

