Netflix kündigt mit fünfter Staffel "Outer Banks"-Ende an

Die Netflix-Erfolgsserie Outer Banks bekommt eine allerletzte fünfte Staffel. Die News verkündeten die Produzenten Josh und Jonas Pate sowie Shannon Burke diese Woche auf Instagram. "Staffel fünf wird unsere letzte und, wie wir glauben, auch beste Staffel. Wir hoffen, ihr begleitet uns, um ein letztes Mal mit den Surfbrettern hinauszupaddeln", schrieben sie in dem Post. Den Produzenten war es wichtig, den Fans eine tolle Handlung zu bieten, daher planten sie schon vor Drehbeginn das Ende ein.

Natürlich reagierten unter dem Post einige Fans auf die Ankündigung. Mit Kommentaren wie "Ich wollte 1000 Staffeln", "Ich will nicht, dass es endet" oder "Ich werde meine Pogues so vermissen", machten die Fans deutlich, wie sehr sie die Serie vermissen werden. Viele freuen sich aber, dass es noch eine weitere Staffel geben soll: "Die Reise ist noch nicht vorbei." Schauspieler Chase Stokes (32) repostete die Abschiedsankündigung und schrieb: "Mein Herz ist schwer [...] ein letzter Ritt. Danke an alle, die uns die letzten fünf Jahre begleitet haben [...] für immer wird es Pogues fürs Leben bleiben."

Die Idee für die Serie über Freundschaft, schwere Zeiten und Liebe entstand laut den Produzenten aus einem einfachen Foto. "Vor sieben Jahren, im Sommer 2017, stießen wir auf ein Foto von Teenagern am Strand in der Abenddämmerung während eines Stromausfalls", dieses Motiv brachte sie auf die Idee, eine Geschichte über Freunde zu erzählen, die, egal in welcher Situation, Spaß haben. In wenigen Tagen läuft der zweite Teil der vierten Staffel an, auch hier erleben die Freunde wieder ein Schatzsuche-Abenteuer im typischen chaotischen Pogue-Stil.

Netflix Chase Stokes, Madelyn Cline, Carlacia Grant, Rudy Pankow und Jonathan Davis in "Outer Banks"

Netflix Rudy Pankow, Madison Bailey, Carlacia Grant, Jonathan Davis, Chase Stokes und Madeline Cline in "Outer Banks"

