Wie ist "Outer Banks"-Dreh für Chase Stokes und Ex Madelyn?

Chase Stokes (32) hat kürzlich in einem Interview mit InStyle darüber gesprochen, wie es ist, mit seiner Ex-Freundin Madelyn Cline (26) zusammenzuarbeiten. Obwohl das Paar sich vor einigen Jahren getrennt hat, stehen die Schauspieler noch immer gemeinsam für die Serie Outer Banks vor der Kamera, in der sie ein Liebespaar spielen. Chase plauderte aus, dass er sich die Arbeit am Set ohne seine Verflossene kaum vorstellen könne. "Wenn man so viele unglaubliche Menschen um sich hat und eine so starke Liebe für [die Serie] teilt, kann ich mir keine Welt vorstellen, in der wir den Kontakt abbrechen würden", schwärmte er.

Wie er weiter erklärte, würden ihn und Madelyn auch nach ihrer Trennung die Liebe zu der Serie noch verbinden. "Maddie und ich haben immer betont, dass diese Serie und diese Figuren ein Teil unseres Lebens ist, der alles für uns verändert hat. Wenn wir das nicht anerkennen würden, würden wir uns selbst und eine Menge Leute, die in der Produktion dieser Serie mitgewirkt haben, entehren", gab er zu und ergänzte: "Auch, wenn sich die Dinge ändern und das Leben unterschiedliche Formen annimmt, eine Sache, die für mich und sie immer galt, ist, dass die Serie unsere erste Liebe ist."

Chase ist durch seine Rolle in "Outer Banks" einem internationalen Publikum bekannt geworden. Madelyn feierte mit der Serie ebenfalls ihren Durchbruch. Die beiden lernten sich am Set kennen und wurden ein Paar, entschieden sich jedoch 2021 dazu, getrennte Wege zu gehen. Chase ist mittlerweile wieder in festen Händen: Er bestätigte im Januar 2023 seine Beziehung zu Kelsea Ballerini (31). Madelyn wurde zuletzt immer wieder eine Romanze mit Pete Davidson (30) nachgesagt. Berichten zufolge gehört diese aber schon wieder der Vergangenheit an.

Getty Images Chase Stokes, Schauspieler

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

