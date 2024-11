Chase Stokes und Kelsea Ballerini strahlen bei den CMAs

Kelsea Ballerini (31) ist eine der erfolgreichsten jungen Country-Sängerinnen. Bei der wichtigsten Preisverleihung der Branche, den Country Music Association Awards, durfte sie daher natürlich nicht fehlen. Auf dem roten Teppich wurde sie von ihrem Freund Chase Stokes (32) begleitet. Total glücklich posierten die beiden für die Fotografen. Ihre Köpfe waren zueinander geneigt und der "Outer Banks"-Darsteller hatte seine Hand auf den Rücken der Musikerin gelegt. Die "I Quit Drinking"-Interpretin trug dabei ein silbernes Paillettenkleid, über das ihre langen blonden Haare in Wellen fielen. Der Schauspieler beeindruckte in einem eleganten Zweireiher ohne Krawatte.

An dem Abend performte Kelsea außerdem auf der Bühne ihren Song "Cowboys Cry Too" gemeinsam mit Newcomer Noah Kahan. Für den Song waren die beiden auch als "Musical Event Of The Year" nominiert – allerdings mussten sie sich Ella Langley und Riley Green geschlagen geben. Doch ihre Performance begeisterte die Zuschauer auch ohne Trophäe! Unter einem Clip des Auftritts auf YouTube kommentierte eine Userin: "Ich konnte beim Anschauen nicht aufhören zu lächeln. Ich liebe die beiden so sehr!" Die Fans sind sich einig, dass die Blondine noch ganz groß rauskommen wird. "Kelsea ist so ein Superstar. Sie hätte es verdient, Künstlerin des Jahres zu werden", hieß es in einem anderen Kommentar.

Bei all den Schwärmereien darf dennoch nicht vergessen werden, wer Kelseas größter Fan ist: Ihr Partner Chase. Der Hollywood-Star besucht so viele Auftritte seiner Freundin, wie er nur kann. Auch bei ihrer ausverkauften Performance im renommierten Madison Square Garden stand der US-Amerikaner im Zuschauerraum. Anschließend widmete der 32-Jährige seiner Freundin rührende Worte auf Instagram: "Mein Schatz, du hast das Unglaublichste geschafft und dabei mich und alle anderen ein bisschen zum Weinen gebracht."

Getty Images Noah Kahan und Kelsea Ballerini bei den CMA Awards 2024

Getty Images Kelsea Ballerini und Chase Stokes bei der Premiere von "Uglies" im September 2024 in Los Angeles

