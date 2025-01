Kelsea Ballerini feiert zwei Jahre Liebe mit Chase Stokes

Vor zwei Jahren begann die Liebesgeschichte zwischen Sängerin Kelsea Ballerini (31) und Schauspieler Chase Stokes (32), und heute scheint das Paar glücklicher als je zuvor zu sein. Den Jahrestag ihrer Beziehung feierten die beiden Stars am Dienstag mit süßen Instagram-Posts. "Zwei Jahre, in denen wir uns in unzähligen Städten getroffen, ein Chimichurri-Steak perfektioniert und eine Welt geschaffen haben, die sich um Hunde dreht", schrieb die Country-Sängerin, begleitet von bislang unveröffentlichten Fotos des Paares. Auf den Bildern sind die Turteltäubchen verliebt am Strand, kuschelnd im Auto, im Flugzeug und mit ihren Hunden zu sehen. In einem Video legt Chase, bekannt aus der Netflix-Serie Outer Banks, sogar eine Tanzeinlage ein.

Chase antwortete seiner Partnerin in einem eigenen Post mit Fotos der beiden und teilte dabei unter anderem Urlaubsschnappschüsse und ein Bild ihrer gemeinsamen Hunde: "Zwei Runden um die Sonne mit dir, ich liebe dich, kb." Die öffentliche Liebesgeschichte des Paares begann im Januar 2023, als die beiden zusammen bei einem College-Football-Spiel gesehen wurden. Kurz darauf bestätigte Kelsea im "Call Her Daddy"-Podcast, dass sie der 32-Jährige über Instagram angeschrieben hatte – ein Schritt, der sich definitiv gelohnt hat. Nach Kelseas Scheidung von ihrem Ex-Mann Morgan Evans fand sie mit Chase eine neue Liebe. Im vergangenen Jahr zog das Paar laut People sogar zusammen.

Chase und Kelsea teilen nicht nur ihre Liebe füreinander, sondern auch für ihre Hunde, Dibs und Milo, die regelmäßig auf gemeinsamen Fotos und Videos zu sehen sind. Die Sängerin hat in ihrer neuen Musik, wie in ihrem Album "Patterns", viel von ihrem persönlichen Weg verarbeitet – von ihrer Scheidung bis zur neuen Liebe mit Chase. Und dieser scheint genau der Partner zu sein, den sie sich immer erhofft hat.

Instagram / kelseaballerini Sängerin Kelsea Ballerini und Schauspieler Chase Stokes

Instagram / kelseaballerini Schauspieler Chase Stokes, Sängerin Kelsea Ballerini und ihre Hunde

