Kanadischer Star-Schauspieler Gordon Pinsent ist gestorben

Große Trauer in der Filmwelt! Gordon Pinsent baute sich im kanadisch--amerikanischen Raum eine beachtliche Karriere als Schauspieler auf, die er schon mit 17 Jahren aufnahm. Seinen Durchbruch erlangte er durch die Kinderserie "Indian River". Darauf folgten Rollen in Filmen wie "Ein Mountie in Chicago", "An ihrer Seite" und in der Romanverfilmung "Die Säulen der Erde". Zum letzten Mal stand er 2019 für eine Folge der TV-Serie "Private Eyes" vor der Kamera. Wenige Jahre später ist Gordon nun im Alter von 92 Jahren verstorben.

Der kanadische Filmstar sei am Samstag zu Hause verstorben. Deadline liegt das Statement der Familie vor: "Gordon Pinsents Töchter Leah und Beverly und sein Sohn Barry möchten mitteilen, dass ihr Vater friedlich im Schlaf verstorben ist, mit seiner Familie an seiner Seite." Weiter heißt es in der Mitteilung, die sein Schwiegersohn Peter Keleghan verfasst hat: "Gordon hat dieses Land und seine Menschen, seine Ziele und seine Kultur bis zu seinem letzten Atemzug leidenschaftlich geliebt."

Pinsent hinterlässt seine geliebte Familie. Er war über 40 Jahre lang mit seiner Frau Charmion King verheiratet, bis sie 2007 schließlich verstarb. Die beiden bekamen drei Kinder: Leah, Beverly und Barry. Sowohl Barry als auch Leah und deren Mann Peter sind ebenfalls Schauspieler geworden.

Gordon Pinsent, kanadischer Filmstar

Gordon Pinsent, Schauspieler

Gordon Pinsent, kanadischer Filmstar

