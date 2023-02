Dianas Ex-Butler spricht unter Tränen über Krebserkrankung

Er zeigt sich emotional! Paul Burrell (64) dürfte vielen als der ehemalige Butler von Prinzessin Diana (✝36) ein Begriff sein – mit dieser hatte er wohl ein sehr enges Verhältnis. Vor wenigen Wochen gab der gebürtige Brite bekannt, an Prostatakrebs erkrankt zu sein. Seit seiner Erkrankung muss er eine schwierige Zeit durchstehen und macht daraus kein Geheimnis: Jetzt spricht Paul tränenreich über seinen Alltag mit dem Krebs!

In der britischen TV-Show Lorraine schildert der 64-Jährige: "Ich werde momentan immer so emotional wegen der Hormontherapie, diese wird noch eine Weile fortgesetzt. Ich werde also in nächster Zeit sehr aufgewühlt sein, aber die Behandlung muss sein." Die Hormontherapie entziehe ihm sein Testosteron, meint der ehemalige Butler. Paul spricht offen: "An Weihnachten verpackte ich Geschenke im Wissen über meine Erkrankung und fragte mich: 'Werde ich nächstes Weihnachten überhaupt noch hier sein?'"

Der enge Freund von Prinzessin Diana offenbarte vor Kurzem: "Ich habe meinen Jungs von der Krankheit erzählt und sie sagten: 'Dad, wir brauchen mehr Zeit mit dir!'" Er sei inmitten einer emotionalen Achterbahn und wisse demnach nicht, wie es weitergeht.

Anzeige

Getty Images Paul Burrell, Ex-Butler von Prinzessin Diana

Anzeige

Getty Images Paul Burrell im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Paul Burrell im Jahr 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de