Dianas Butler ist sicher: Prinz Harry bekam Gehirnwäsche!

Krasser Vorwurf! Nachdem Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) Großbritannien den Rücken gekehrt und in den USA ein neues Leben begonnen hatten, stand vor allem die Herzogin im Verdacht, ihren Mann gegen seine Familie aufgehetzt zu haben. Diese Gerüchte werden nun erneut befeuert und das von einem engen Vertrauten der Royals. Paul Burrell (64), der ehemalige Diener von Harrys Mutter Prinzessin Diana (✝36), behauptet nämlich: Meghan hat Harry eine Gehirnwäsche verpasst!

Im Gespräch mit dem britischen Sender "GB News" formuliert der ehemalige Hofangestellte einige Fragen, die sich um den Prinzen und seine Frau drehen: "Ist Harry endlich aufgewacht und hat die Wahrheit erkannt? Hat er endlich erkannt, was seine Frau tut? Und dass er einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und sich von ihrer Schönheit hat blenden lassen?" Der Brite sei sich sicher, Harry ahne bereits, wie schlecht es um seine Ehe stehe. Weil er aber immer von Familie geträumt habe, würde er für seine Kinder Archie und Lilibeth noch so lange wie möglich durchhalten.

Irgendwann würde der Prinz aber in seine Heimat zurückkehren wollen, so Paul. Auch wenn sich Harry in Kalifornien gut eingelebt habe, so gab es bereits in der Vergangenheit das Gerücht, der Prinz würde unter Heimweh leiden.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Fernando Ramales / BACKGRID Herzogin Meghan und Prinz Harry im Mai 2023

