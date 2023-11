Prinzessin Dianas Butler beunruhigt über "The Crown"-Finale

Sind sie zu weit gegangen? Der erste Teil der finalen Staffel von The Crown feiert heute Premiere und wird viele Fans vor die Bildschirme fesseln. Während in den ersten Staffeln vor allem das Leben von Queen Elizabeth II. (✝96) und ihrer Familie beleuchtet wurde, soll in der letzten Staffel auch ein besonderer Fokus auf den Tod von Prinzessin Diana (✝36) gelegt werden. Nun meldet sich Dianas einstiger Butler Paul Burrell (65) zu Wort und verrät, was er davon hält!

Gegenüber Mirror erklärt Paul, der nicht nur bis zu ihrem Tod als Dianas Butler gearbeitet hatte, sondern auch ein enger Vertrauter der Prinzessin gewesen war, dass er "beunruhigt" über die neue Staffel und speziell über die Darstellung ihres Todes sei: "Ich finde es grotesk, dass Dianas Tod in einer fiktiven Fernsehshow dargestellt wird." Daher hoffe er, dass der Unfall statt durch blutige Details mit Eleganz und Stil dargestellt werde: "Wir wissen, was passiert ist. Es hat unser aller Leben zerstört. Wir wollen das nicht noch einmal erleben."

Dass der tödliche Autounfall von Prinz William (41) und Prinz Harrys (39) Mutter verfilmt werden soll, wurde bereits zuvor heiß diskutiert. Die Produzentin der Serie, Suzanne Mackie, verriet bereits im August auf dem Edinburgh TV Festival, dass sie Dianas Tod "feinfühlig und durchdacht" nachgestellt hätten. "Es gab sehr sorgfältige und lange Gespräche darüber, wie wir es machen wollten", erklärte sie weiter.

Anzeige

Getty Images Paul Burell, Butler von Prinzessin Diana

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, April 1983

Anzeige

Getty Images Paul Burrell im Jahr 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de