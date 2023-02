Während einer Live-Show: Sängerin Adele bricht in Tränen aus

Adele (34) zeigt öffentlich ihre Gefühle. Die Sängerin ist dafür bekannt, mit ihren Emotionen in der Öffentlichkeit nicht unbedingt hinterm Berg zu halten. Beim Super Bowl bekam die "Someone Like You"-Interpretin im Publikum zum Beispiel einen Wutanfall. Jetzt gab die Musikerin in Las Vegas ein Konzert, bei dem sie ganz emotional wurde. Adele brach auf der Bühne in Tränen aus!

Drei Monate lang sollte Adele im Caesars Palace Hotel in Las Vegas als ständiger Act im Rahmen ihrer "Weekends With Adele"-Show auftreten. Aufgrund von Produktionsproblemen musste die Tour jedoch verschoben werden. Umso glücklicher ist die 34-Jährige, jetzt endlich wieder auf der Bühne zu stehen. "Ich habe so lange auf dieses Wochenende gewartet und ich habe es nicht mal realisiert", erzählte Adele laut The Sun unter Tränen auf der Bühne.

Die Zeit, nachdem die Termine der ersten Tour abgesagt wurden, sei quälend für sie gewesen. "Als ich die ursprünglichen Termine abgesagt habe, war das ein Schock für mich. Aber besser spät als nie", weiß die Britin. Adele weinte auch Anfang des Monats auf der Bühne, als sie sah, wie ein Witwer ein Foto seiner verstorbenen Frau im Publikum hochhielt, während sie sang. "Es sieht so aus, als ob Sie alleine hier sind und es tut mir einfach so leid. Es tut mir so leid um Ihren Verlust", sprach Adele zu dem Mann von der Bühne aus.

Adele im Februar 2023 in Las Vegas

Adele im Juli 2022

Adele bei den The Brit Awards 2022 - Red Carpet Arrivals

