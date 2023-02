Wilson Ochsenknecht schwärmt im TV von seiner neuen Freundin

So süß redet Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) über seine neue Freundin. In den vergangenen Jahren hatte es der Sänger in Sachen Liebe offenbar ziemlich schwer. Seine zwei vergangenen Beziehungen waren laut seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (22) kompliziert und nervenaufreibend. In der aktuellen Staffel der Familien-Realityshow Diese Ochsenknechts verriet Wilson, dass er mittlerweile aber wieder neu vergeben ist. In der neuen Folge schwärmt er nun von seiner neuen Liebe.

Während sich in der aktuellen Folge viel um die Freundschaft zwischen Wilson und dem Musiker Marteria (40) dreht, wird in einem Einzelinterview auch Wilsons neue Beziehung zum Thema. "Verrückt, oder?", beschreibt er seine Gefühle dahingehend und führte sie weiter aus: "Das Herz pochert bis zum Anschlag." Eigentlich seien er und seine Liebste erst befreundet gewesen, ehe sie gemerkt hätten, dass da doch mehr sei.

Nicht nur der 32-Jährige schwärmt von dem neuen Familienmitglied. Auch Cheyenne hat eine Meinung zu dem Paar: "Die beiden sind einfach ein Herz und eine Seele und wirklich total unkompliziert. Ich mag die einfach richtig gerne." Sie habe Wilsons neue Freundin schon kennengelernt und verstehe sich richtig gut mit ihr.

"Diese Ochsenknechts" – die zweite Staffel ab 13. Februar exklusiv bei Sky.

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Februar 2023

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht im November 2022

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

