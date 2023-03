Er schoss 13 Tore bei der WM 1958: Just Fontaine ist tot

Just Fontaine ist eine Legende im Fußball. Bei der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden schoss der Franzose insgesamt 13 Tore, womit er einen noch heute gültigen Rekord aufstellte – dabei war er nur in die Elf der Franzosen gerückt, weil sich sein Mannschaftskamerad René Bliard im Vorfeld der WM verletzt hatte. Zudem war er neben Gerd Müller (✝75) und Sándor Kocsis der einzige Torschützenkönig, der mindestens zehn Tore während des Turniers schoss. Nun ist Just jedoch verstorben.

Wie die Familie der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch bestätigte, verstarb der Rekordtorschütze im Alter von 89 Jahren am 1. März 2023 in Toulouse in Frankreich. Weitere Informationen zum Tod der Fußballlegende sind bisher noch nicht bekannt.

Auch nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Sport erhalten und wurde im Januar 1967 französischer Nationaltrainer, aber wurde nach zwei Heimniederlagen in Freundschaftsspielen gegen Rumänien und die UdSSR bereits im Juli durch Louis Dugauguez ersetzt. Danach trainierte er unter anderem drei Jahre lang Paris Saint-Germain (1973–1976), mit dem er 1974 in die höchste Spielklasse aufstieg, sowie FC Toulouse (1978/79). Er war Anfang der 1980er außerdem Trainer der marokkanischen Nationalmannschaft.

Just Fontaine, November 1957

Just Fontaine, ehemaliger Fußballstar

Just Fontaine mit einer Trophäe, Oktober 2014

