Neun Jahre glücklich: Bettina Zimmermann verrät Liebesrezept

Wie hält Bettina Zimmermann (47) ihre Liebe frisch? Die Schauspielerin ist seit rund neun Jahren mit dem Film- und Seriendarsteller Kai Wiesinger (56) zusammen. Das Paar hat ein gemeinsames Kind – Bettina brachte noch einen Sohn und Kai zwei Töchter mit in die Beziehung. Wie glücklich die beiden miteinander sind, stellen sie immer wieder mit süßen Pärchenauftritten auf dem roten Teppich unter Beweis. Doch haben sie auch ein Liebesrezept?

Im Interview mit Gala verriet die 47-Jährige, dass sie und ihr Partner in einem Alter seien, in dem man nicht mehr lange vor sich hinrätseln wolle, was den anderen bedrückt: "Bei uns gilt: Wenn irgendwas ist, dann sprechen wir das sofort an und damit fahren wir ganz gut. Wie man sieht, sind wir immer noch zusammen." Streit gebe es bei ihnen sowieso kaum. "Wenn, dann ist es eine Meinungsverschiedenheit und dann ist das eher eine Diskussion", erzählte die gebürtige Niedersächsin.

In Kais Augen ist Ehrlichkeit eine Grundvoraussetzung für eine Beziehung. Man sollte in der Lage sein, den anderen immer als eigenständigen Menschen wahrzunehmen sowie ihm gegenüber immer interessiert und aufgeschlossen zu bleiben. Bettina fügte hinzu: "Man muss als Paar immer gemeinsam aneinander arbeiten. Damit man sich immer wieder neu erlebt und nicht in so einen Trott gerät."

Bettina Zimmermann

Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann

Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger bei der Berlinale 2023

