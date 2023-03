"Wie ein Traum": So fühlt sich der Erfolg für Tim Kamrad an

Mit so einem großen Erfolg hat Tim Kamrad (25) wohl nicht gerechnet! Mit "I Believe" landete der Musiker unter dem Künstlernamen KAMRAD im vergangenen Jahr einen totalen Hit und wurde quasi über Nacht zum Superstar! Insbesondere auf der Plattform TikTok ging der Song durch die Decke. Der gebürtige Wuppertaler kann sein Glück offenbar noch immer nicht fassen. Im Promiflash-Interview berichtet Kamrad nun, wie ihm der Erfolg bekommt!

"Was ich im letzten Jahr mit 'I Believe' erleben durfte und aktuell immer noch erleben darf, ist wirklich unglaublich. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Traum, der nach vielen Jahren Arbeit endlich wahr geworden ist", schwärmt der 25-Jährige gegenüber Promiflash. Es sei immer der Wunsch des Singer-Songwriters gewesen, seinen eigenen Song im Radio zu hören. Dass dieser dort nun rauf und runter gespielt wird und das solche großen Ausmaße annimmt, habe er nicht erwartet. "Deshalb bin ich einfach dankbar und motivierter denn je. Ich habe ein großartiges Team, mit dem es gerade extrem viel Spaß macht, Musik zu machen – und ich glaube, das hört man auch in den Songs", fügt Tim glücklich hinzu.

Insbesondere der internationale Erfolg seines Hits "I Believe" sei völlig unerwartet für den Deutschen gewesen. Obwohl es auch sein eigener Lieblingssong von sich sei, habe er mit dem Lied eigentlich bloß eine Message verbreiten wollen. Nach der Trennung von seinem ehemaligen Team habe seine Karriere nämlich vor einem Neuanfang gestanden. "Nach der Umbenennung von Tim Kamrad zu KAMRAD wollte ich einfach meinen Fans zeigen, dass ich wieder da bin und mich endlich als Künstler gefunden habe", gesteht der Musiker. Mit "I Believe" habe er zeigen wollen, wer er ist.

Instagram / timkamrad Tim Kamrad, 2022

Instagram / timkamrad Tim Kamrad, Musiker

ActionPress Kamrad, Musiker

