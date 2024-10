Wer ist eigentlich "The Voice of Germany"-Newcomer Kamrad?

Kamrad, der mit vollem Namen Tim Kamrad heißt, ist der Neuling unter den diesjährigen The Voice of Germany-Coaches. Gemeinsam mit den alteingesessenen Stars Yvonne Catterfeld (44), Mark Forster (41) und Samu Haber (48) stellt der Musiker sich aktuell den Blind Auditions, in denen er versucht, die besten Talents für sich zu gewinnen. Promiflash verrät euch, was ihr über den neuen Coach der beliebten Gesangsshow wissen müsst.

Der 27-Jährige wuchs in der Nähe von Wuppertal auf, wo er noch heute lebt. Schon mit fünf Jahren begann er, Gitarre zu spielen. Seinen ersten Solo-Auftritt hatte er mit zehn Jahren an seiner Grundschule, was den Grundstein für seine musikalische Karriere legte. Obwohl er sein Abitur mit der herausragenden Note von 0,8 abschloss und ein Studium zum Wirtschaftsingenieur begann, zog es ihn schließlich doch zur Musik. Seine Eltern, die aus Polen stammen, unterstützen ihn stets auf seinem Weg. Mit Songs wie "I Believe" und "Feel Alive" schaffte er es in die Charts – und vor allem auch in Polen und Ungarn feiert Kamrad bereits große Erfolge. Interessant ist, dass er bereits eine Verbindung zu Samu hat: 2018 ging er mit dessen Band Sunrise Avenue als Vorprogramm auf Tour und konnte dort erste Erfahrungen vor großem Publikum sammeln.

Obwohl Kamrad als aufsteigender Stern am deutschen Singer-Songwriter-Himmel gilt, ist er vielen Fans der Gesangsshow kein Begriff – doch das nimmt der Sänger mit Humor, wie er immer wieder in den sozialen Medien beweist. Auf seinem TikTok-Account postete er ein Video, in dem ein "The Voice of Germany"-Kandidat entschlossen sagt: "Mein Traum ist es, irgendwann so bekannt zu sein, dass ich auch mal hier als Coach sitzen kann." Daraufhin meldet sich Kamrad höchstpersönlich zu Wort und witzelt: "Dafür musst du nicht bekannt sein", womit er auf seinen Platz als Coach in der diesjährigen Staffel anspielt.

Anzeige Anzeige

Joyn / André Kowalski Samu Haber, Kamrad, Yvonne Catterfeld und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kamrad, Sänger

Anzeige Anzeige