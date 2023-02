Trotz vieler Rückschläge: Darum gab Kamrad die Musik nie auf

Tim Kamrad (25) alias Kamrad wollte seinen Traum nicht einfach so begraben. Der gebürtige Wuppertaler macht schon viele Jahre Musik – seinen Durchbruch hatte er aber erst im vergangenen Jahr mit der Veröffentlichung seines Songs "I Believe". Das Lied ging auf TikTok viral und schaffte es auf Platz 20 der deutschen Single-Charts. Zuvor war der Erfolg ausgeblieben – was hat Tim motiviert, trotz der vielen Rückschläge weiterzumachen?

Gegenüber Promiflash verriet der 25-Jährige, dass er die Musik nicht aufgegeben hat, weil seine Eltern einen Kredit für ihn aufgenommen haben, um "I Believe" produzieren zu können: "Das hat mir unbeschreiblich geholfen, da ich natürlich motiviert und nach wie vor davon überzeugt war, dass ich es mit meiner Musik schaffen kann, aber einfach nicht die Mittel hatte, das alles auf die Beine zu stellen." In seiner neuen Nummer "Feel Alive" geht es um genau dieses Gefühl, wenn man gerade eine schwere Zeit überwunden hat. "Ich wollte einfach genau diesen Moment von Leichtigkeit einfangen, sodass ihn jeder nachfühlen kann. Mir ging es genau so, als ich letztes Jahr gemerkt habe, dass es mit meiner Musik endlich aufwärtsgeht und die vielen Jahre Arbeit scheinbar doch nicht umsonst waren", erklärte der Songwriter.

Tims Vater ist Hobby-Musiker, weshalb er mit viel Musik um sich herum aufgewachsen sei: "Es gab überall Instrumente und so habe ich schon ganz früh meine Leidenschaft fürs Musikmachen entdeckt." Mit vier Jahren habe er angefangen, Gitarre zu spielen und seitdem immer davon geträumt, eines Tages auf der großen Bühne zu stehen. "Dieser Wunsch hat mich nie so wirklich verlassen und so habe ich dieses Hobby immer weiter vertieft, bis ich dann nach meinem Abitur den Entschluss getroffen habe, Musik beruflich machen zu wollen", führte er weiter aus.

