Zukunftspläne: Mit ihm würde Tim Kamrad gerne arbeiten

Tim Kamrad (25) stand bereits mit so einigen Künstlern auf der Bühne! Mit "I Believe" landete der Musiker unter dem Künstlernamen KAMRAD im vergangenen Jahr einen totalen Hit und wurde quasi über Nacht zum Superstar! In seiner Laufbahn war der gebürtige Wuppertaler bereits unter anderem mit Nico Santos (30) und Sunrise Avenue auf Tour gegangen. Gegenüber Promiflash verriet Tim nun, mit welchem Musiker er gerne einmal zusammenarbeiten würde!

"Da gibt es auf jeden Fall einige. In Deutschland wäre es auf jeden Fall Purple Disco Machine", ließ der Singer-Songwriter im Promiflash-Interview wissen. Er sei nämlich ein großer Fan von dem DJ. "Ich glaube, dass das soundlich und musikalisch sehr gut zusammenpassen könnte. Mal sehen, vielleicht ergibt sich ja mal was. Ich würde mich auf jeden Fall freuen", zeigte sich der 25-Jährige zuversichtlich.

Für dieses Jahr hat sich Tim schon einiges vorgenommen. Er habe den Wunsch, "Menschen, die durch 'I Believe' auf mich aufmerksam geworden sind, mehr von mir als Künstler und als Person zu zeigen". Der junge Musiker kündigte zudem einiges an neuer Musik an! "Mein neuer Song 'Feel Alive' ist da nur der Anfang", erklärte er. Zudem freue er sich, im Rahmen seiner Tour mit seinen Fans zu feiern.

Instagram / timkamrad Tim Kamrad, 2022

Instagram / timkamrad Tim Kamrad im April 2022

Frederic Kern / Future Image Tim Kamrad in der Silvestershow "Celebrate at the Gate - Willkommen 2023"

