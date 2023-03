Mit 56 Jahren: Pulp-Bassist Steve Mackey ist verstorben

Schockierende Nachrichten aus der Musik-Szene. Steve Mackey war als Bassist der britischen Rock-Band Pulp bekannt geworden. Neben seiner Arbeit in der Musik-Gruppe, konnte er sich auch als Produzent und Songwriter einen Namen machen. Der Brite arbeitete beispielsweise mit Musikern wie M.I.A. oder Florence + the Machine zusammen. Vor drei Monaten wurde er jedoch in ein Krankenhaus eingeliefert. Jetzt gibt es traurige Neuigkeiten über Steve!

Der Musiker ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Das verkündete seine Frau Katie in einem Statement auf seinem Instagram-Account. "Nach drei Monaten im Krankenhaus, in denen er mit all seiner Kraft und Entschlossenheit gekämpft hat, sind wir schockiert und am Boden zerstört, dass wir uns von meinem brillanten, wunderschönen Ehemann Steve Mackey verabschieden mussten", schreibt die Witwe. Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Der Frontsänger der gemeinsamen Band Jarvis Branson Cocker widmet Steve ebenfalls rührende Worte im Netz: "Steve ließ Dinge geschehen. In seinem Leben und in der Band." Er wünsche seinem Freund eine gute Reise und schreibt weiter: "Wir hoffen, dass wir dich eines Tages wiedersehen."

Steve Mackey, Bassist

Jarvis Branson Cocker und Steve Mackey

Jarvis Branson Cocker, 2011

