Mit 86 Jahren: Ex-NFL-Besitzer Jerry Richardson ist tot!

Schmerzhafte Nachrichten von Jerry Richardson. Der ehemalige Footballstar startete in seiner aktiven Karriere immer an der Position des Halfbacks und trug die Trikotnummer 87. Er gründete das erfolgreiche Team der Carolina Panthers. Im Jahr 1995 wurde er schließlich der offizielle Eigentümer der NFL, nachdem er sehr erfolgreich in der Liga gewesen war. Im Jahr 2018 verkaufte er das Unternehmen an den Milliardär David Trepper. Doch jetzt wurde die traurige Neuigkeit bekannt, dass Jerry gestorben ist.

Wie das amerikanische Magazin TMZ Sport heute berichtete, ist der Amerikaner bereits am vergangenen Mittwoch im Alter von 86 Jahren verstorben. Ob bereits eine Todesursache herausgefunden wurde, ist unklar – zumindest wurde sie im Netz noch nicht bestätigt. Aufgrund seines hohen Alters von 86 Jahren könne es aber möglich sein, dass er an Altersschwäche gestorben ist.

Trotz seiner sportlichen Erfolge lief jedoch nicht immer alles glatt während seiner Karriere. So wurde ihm in den vergangenen Jahren mehrmals vorgeworfen, dass er Mitarbeiterinnen sexuell belästigt habe. Die NFL-Liga untersuchte die Vorwürfe – und Jerry war zu einer Geldstrafe von umrechnet 2,6 Millionen Euro verurteilt worden.

Getty Images Jerry Richardson im September 2013

Getty Images Jerry Richardson im August 2011

Getty Images Jerry Richardson, Besitzer der Carolina Panthers

