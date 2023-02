Nach Herzstillstand: Damar Hamlin möchte wieder aufs Feld

Damar Hamlin (24) kann es wohl kaum noch erwarten! Bei einem Spiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals war es im vergangenen Monat zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Nach einem Tackle war der Verteidiger der Bills plötzlich zu Boden gesackt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Footballer hatte einen Herzstillstand erlitten! Inzwischen habe sich sein Zustand verbessert. Damar hofft jedoch, dass er eines Tages wieder Footballspielen darf!

"Es geht mir großartig", äußert sich der NFL-Star in einem GMA-Interview. Physisch habe er kaum bis gar keine bleibenden Schäden davongetragen. Psychisch sehe das jedoch ganz anders aus. Er sei noch immer dabei, das Erlebte und das Trauma zu verarbeiten, welches mit einer solchen Situation einhergehe. Damar hoffe jedoch, dass er eines Tages wieder raus aufs Footballfeld dürfe. "Letztendlich ist das das Ziel, doch ich erlaube es, dass dies in Gottes Händen liegt", fügt der Sportler hinzu.

Erst kürzlich meldete sich Damar im Netz bei seinen Fans, um sich bei ihnen für ihre Unterstützung zu bedanken. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich für all die Liebe, die Unterstützung und all das bin, was mir entgegengebracht wurde", sagte er in einem Video auf Instagram. Denn er habe mental und sogar spirituell eine Menge zu verarbeiten gehabt.

Damar Hamlin, Sportler

Damar Hamlin, Sportler

Damar Hamlin, Sportler

