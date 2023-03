Immer noch Anna? Stimmt für euren "Let's Dance"-Favoriten ab

Gehören Anna Ermakova (22) und Valentin Lusin (36) weiterhin zu den Favoriten? Am Freitagabend wird die zweite Folge von Let's Dance ausgestrahlt. Das Motto des Abends lautet "Born in". Die Prominenten werden zu Songs aus den Jahren tanzen, in denen sie geboren sind. In Promiflash-Umfragen gehörten zuletzt Anna und Valentin zu den Favoriten der Staffel. Ist das immer noch so? Promiflash möchte von euch wissen, wer heute Abend unbedingt weiterkommen sollte!

In der vergangenen "Let's Dance"-Folge hat es für Alex Mariah Peter (25) nicht gereicht. Sie und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel (28) sind ausgeschieden. Am Donnerstag hieß es jedoch, dass Alexandru auf die Tanzfläche am Freitagabend zurückkehren wird. Der Grund: Sharon Battistes (31) Tanzpartner Christian Polanc (44) kämpft aktuell mit einer schmerzhaften Entzündung am Fuß und muss diese Woche pausieren.

Letzten Freitag war zumindest Joachim Llambi (58) von einigen Tanzperformances so gar nicht begeistert. Der Grund: Einige Stars erweckten den Eindruck, nach ihren Auftritten ein Sauerstoffzelt zu brauchen. "Ich wünschte mir, da wäre von vornherein schon so ein bisschen Grundlagen-, Konditionstraining irgendwo da", ermahnte der Chefjuror die Promis.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Joachim Llambi als Juror bei "Let's Dance"

