"Let's Dance"-Star Younes Zarou wuchs mit wenig Liebe auf

Younes Zarou (25) lernt, mit seinen Gefühlen umzugehen. In der zweiten Liveshow von Let's Dance müssen die Kandidaten die Jury von ihren Tanzkünsten überzeugen. Doch nicht nur die Performances der Promis stehen dabei im Mittelpunkt: Im Laufe der Show kommt es auch zu dem ein oder anderem emotionalen Geständnis einiger Teilnehmer. So auch Younes – der Influencer verriet, dass er ohne viel Liebe aufgewachsen war.

Während des Trainings mit seiner Partnerin Malika Dzumaev (32) öffnete sich der 25-Jährige und erinnerte sich an seine Kindheit: "Gefühle zeigen war eine Schwäche, deshalb bin ich verschlossen, weil ich so erzogen wurde." Dies habe sich auch negativ auf seine Beziehungen ausgewirkt, wie Younes verriet: "Ich habe noch nie eine Freundin gehabt, weil ich mich nicht öffnen kann."

Bei dem Auftritt zur Nummer "No Matter What" musst der TikTok-Star seinen Emotionen freien Lauf lassen, und das mit Erfolg! Insgesamt 20 Punkte bekam Younes von der Jury und zeigte sich nach seiner Einlage sichtlich erleichtert: "Meine Emotionen spielen verrückt. Es ist ein schönes Gefühl und ich will weiter daran arbeiten."

