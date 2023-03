Nach Romanze mit Leo DiCaprio: Camila fühlt sich "klein"

Ob sie von ihrer Beziehung mit Leonardo DiCaprio (48) spricht? Anfang September war publik geworden, dass Camila Morrone (25) und der Titanic-Star sich nach knapp fünf Jahren Beziehung getrennt haben. Für das Model scheint es beruflich derzeit ziemlich gut zu laufen, denn sie zog eine Rolle in einer Amazon-Serie an Land. Darin geht es um eine Frau, die im Schatten ihres berühmten Mannes steht. Camila verrät, dass sie dabei an Momente aus ihrem eigenen Leben erinnert wird!

"Ich versuche, in jeden Charakter, den ich spiele, etwas aus meinem eigenen Leben einfließen zu lassen", erklärt die Kalifornierin gegenüber The Cut. Dies sei auch nicht anders bei ihrer neuen Rolle, die sogar selbst den Namen Camilla trägt! "Ich habe einfach das angezapft, was ich kannte", fügt die Schauspielerin hinzu. Doch auch auf ihre eigene Lebenssituation geht die "Never Goin' Back"-Darstellerin ein: "Ich habe noch nie so viel gelernt wie mit 25. Ich fange gerade an, mich wie eine Frau zu fühlen. Gleichzeitig fühle ich mich in vielerlei Hinsicht aber auch ziemlich klein."

Trotz Leos Vorgeschichte soll es laut einem Insider Camila gewesen sein, die die Beziehung beendet hatte! "Es war Camila, die mit Leo Schluss gemacht hat – weil er wollte, dass sie zu Hause bleibt und Babys bekommt, obwohl sie eigentlich vorhat, Karriere zu machen", erklärte ein Vertrauter der Beauty gegenüber The Sun. Der Filmstar habe es jedoch nicht gewollt, dass seine damalige Freundin auch im Rampenlicht steht.

Getty Images Camila Morrone im Februar 2023

LRNYC / MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio, Oktober 2019

Getty Images Camila Morrone, Model

