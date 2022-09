Nicht Leonardo DiCaprio: Camila soll sich getrennt haben!

Wer hat die Beziehung wirklich beendet? Anfang September wurde publik, dass Camila Morrone (25) und Leonardo DiCaprio (47) sich nach fünf Jahren Beziehung getrennt haben sollen. Aufgrund seiner Vorgeschichte waren seine Fans davon ausgegangen, dass der Schauspieler seiner Freundin den Laufpass gegeben hat – immerhin trennte er sich nicht zum ersten Mal von einer Frau, sobald sie 25 oder nur etwas älter war. Doch ein Insider behauptet nun: Camila soll diejenige gewesen sein, die Leo den Laufpass gegeben hat!

"Es war Camila, die mit Leo Schluss gemacht hat – weil er wollte, dass sie zu Hause bleibt und Babys bekommt, obwohl sie eigentlich Karriere machen wollte", schilderte ein Vertrauter der Schauspiel-Beauty jetzt gegenüber The Sun. "Er ist an dem Punkt in seinem Leben angekommen, an dem er eine Familie haben möchte. Aber Camila hat auf ihre Träume hingearbeitet, seit sie 16 war..." Außerdem soll Camila sich angeblich einen Heiratsantrag von dem Hollywood-Star gewünscht haben: "Leo will eine Familie gründen, aber trotzdem herumspielen. Ein Mann, der sich wirklich binden will, würde ihr einen Ring anstecken", betonte die Quelle.

Angeblich soll auch Camilas Schauspielerei ein Streitthema der beiden gewesen sein: "Leo hat nichts für ihre Karriere getan, darüber war sie mehr verärgert als alles andere. Alles, was sie erreicht hat, hat sie sich selbst erarbeitet, obwohl sie seit vier Jahren mit ihm zusammen war", erklärte der Insider. "Er hätte sie einem Haufen Leute vorstellen und sie in seine Filme bringen können. [...] Er hat sie aber niemandem vorgestellt, weil er nicht wollte, dass sie berühmt wird und Karriere macht – offensichtlich."

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im Januar 2020

Anzeige

LRNYC / MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Camila Morrone, Model

Anzeige

Was glaubt ihr, wer sich getrennt hat? 510 Stimmen 106 Ich glaube, es war Leo! 404 Ich glaube, es war Camila!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de