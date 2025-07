Trotz Kniebandage: Leo DiCaprio spielt Padel mit Vittoria

Leonardo DiCaprio (50) wurde kürzlich auf der italienischen Insel Sardinien gesichtet, wie er mit Kniebandage eine Partie Padel spielte. An seiner Seite: seine Freundin, das Model Vittoria Ceretti (27). Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigt sich der Oscar-Gewinner lässig in weißem T-Shirt, Khakishorts und Sneakern. Dabei wirkt er nicht nur sportlich, sondern auch deutlich schlanker. Vittoria wirkte ebenso sportlich in einem weißen Tanktop und schwarzen Shorts. Nach dem Match spazierte das Paar Arm in Arm, wobei Leonardo die Kniebandage nicht mehr trug.

Der Aufenthalt auf Sardinien ist Teil ihres luxuriösen Sommers in Europa. Erst kürzlich wurden die beiden in Saint-Tropez auf einer Jacht gesichtet, wo sie gemeinsame Stunden in der Sonne genossen. Vittoria zeigte sich dabei in einem rosafarbenen Bikini, während der Schauspieler in Badehose entspannt ins Wasser sprang. Zuvor waren sie auf der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig, wo der Schauspieler für seine Teilnahme an der prominenten Feier zum Teil kritisiert wurde. Die beiden Stars halten ihre Beziehung eher privat, dennoch gibt es immer wieder Spekulationen über eine mögliche Verlobung.

Bereits im vergangenen Jahr kamen die ersten Gerüchte über eine Romanze auf, nachdem die beiden bei einem Eisessen in Santa Barbara gesichtet worden waren. Seitdem soll die Beziehung des Paares immer enger geworden sein. In einem Interview mit Vogue France sprach Vittoria über die Herausforderungen, mit jemandem zusammen zu sein, der im Rampenlicht steht: "Plötzlich wird man nur noch als 'Freundin von' wahrgenommen." Dennoch bleibt sie positiv: "Liebe bietet Schutz und gibt Selbstvertrauen." Die Italienerin war zuvor mit Matteo Milleri verheiratet, während Leonardo eine längere Beziehung mit Camila Morrone (28) führte. Momentan scheinen Leonardo und Vittoria ihre gemeinsame Zeit jedoch in vollen Zügen zu genießen.

Jesse Grant/ Getty Images, Aliah Anderson/ Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti, Collage

ActionPress / Backgrid Leonardo DiCaprio in Venedig im Juni 2025

SIPA USA/SGP Model Vittoria Ceretti in Venedig