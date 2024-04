30 Marathons: Spencer Matthews will Weltrekord aufstellen!

Spencer Matthews (35) hat große Pläne! Der "Made in Chelsea"-Star startet in naher Zukunft einen Weltrekordversuch: Er möchte die "meisten aufeinanderfolgenden Marathons auf Sand" laufen. Das kündigt er nun bei einem Auftritt in der Show "Lorraine" an. Demnach wolle er in 30 Tagen 30 Marathons in der Wüste Jordaniens laufen. "Ich war schon immer sehr neugierig darauf, wie weit Geist und Körper gehen können, und ich wollte unbedingt eine Herausforderung entwerfen und erschaffen, die eine 'Weltneuheit' wäre, sodass dies ein Weltrekord wäre, wenn ich es schaffe", erklärt der TV-Star und ergänzt: "Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich sehr viel über mich selbst lerne, wenn ich solche Dinge tue. Ich bin daran interessiert, zu verstehen, wie weit ich mich selbst treiben kann."

Die Voraussetzungen für das Erreichen des Weltrekords sind dabei aber alles andere als leicht: "Es werden um die 40 Grad Celsius sein und der Lauf muss zu 100 Prozent auf Sand stattfinden", stellt er klar und fügt hinzu: "Wenn meine Füße irgendwann den Sand verlassen, ist der Marathon für diesen Tag ungültig und damit es ein Weltrekord ist, müssen die 30 aufeinanderfolgenden Strecken absolviert werden." Für die Planung der Strecke hat sich Spencer tatkräftige Unterstützung an die Seite geholt. "Ich arbeite mit unglaublichen Leuten und einem lokalen Team in Jordanien zusammen, das die Route entwerfen wird, bevor ich dort bin. Aber ja, die gesamten 1.266 Kilometer müssen auf Sand stattfinden, was die Planung natürlich schwieriger macht", gibt er zu.

Noch vor einigen Jahren wäre so eine Herausforderung für die Fernsehbekanntheit undenkbar gewesen: Damals war er in eine schwere Alkoholabhängigkeit gerutscht, weil er laut eigener Aussage "gelangweilt und unambitioniert" gewesen sei – zu Hochzeiten habe er eine Flasche Whisky oder zehn Bier getrunken. Wie er in dem Podcast "Boots presents Taboo Talk" gegenüber seiner Frau Vogue Williams (38) zugibt, hätte ihn sein missbräuchlicher Umgang mit Alkohol fast das Leben gekostet: "Es ist nicht so, dass ich das Trinken einfach so aufgeben wollte. Ich hätte dich verlieren können, ich hätte meine Arbeit verlieren können, ich hätte sterben können."

Getty Images Spencer Matthews, Schauspieler

Getty Images Vogue Williams mit ihrem Mann Spencer Matthews

