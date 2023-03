Joshua und Co.: Das sind die Kids'-Choice-Awards-Sieger 2023

Die diesjährigen Kids' Choice Awards-Gewinner stehen fest! Auch in diesem Jahr konnten die jüngsten Fans zum 36. Mal ihre persönlichen Sieger in den unterschiedlichen Kategorien in Film, Fernsehen und Musik wählen. Moderiert wurde der Abend dieses Mal von Charli D'Amelio (18) und Nate Burleson. Aber wer staubte dieses Jahr den beliebten Preis ab? Promiflash fasst für euch die Gewinner der KCAs zusammen!

Der Abräumer des Abends war in diesem Jahr Harry Styles (29): In gleich drei Kategorien wurde der "As It Was"-Interpret ausgezeichnet. Dicht auf den Fersen waren ihm dabei seine Ex-Freundin Taylor Swift (33) und Dwayne "The Rock" Johnson (50)! Die Sängerin wurde zur besten weiblichen Künstlerin gekürt und durfte sich über einen Preis in der Kategorie "Beliebtestes Album" freuen. Die Auszeichnungen für den "Beliebtesten Schauspieler" und für die "Beliebteste männliche Stimme eines Animationsfilms" gingen hingegen an Dwayne.

Millie Bobby Brown (19) setzte sich gegen Natalie Portman (41), Sarah Jessica Parker (57) und Co. durch und gewann in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin". Für ihre Rollen in "High School Musical: The Musical: The Series" konnten gleich zwei Schauspieler die beliebte Trophäe mit nach Hause nehmen: Joshua Bassett und Olivia Rodrigo (20) wurden in den Kategorien "Beliebtester männlicher TV-Star" und "Beliebtester weiblicher TV-Star" mit den orangefarbenen Luftschiffen ausgezeichnet.

Getty Images Nate Burleson und Charli D'Amelio bei den Kids' Choice Awards 2023

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei Kids' Choice Awards 2023

Getty Images Joshua Bassett bei den Kids' Choice Awards 2023

