Harry Styles' Grammy-Auftritt: Ex Taylor Swift tanzte dazu!

Seine Ex supportet ihn! Harry Styles (29) und Taylor Swift (33) waren vor rund zehn Jahren ein Paar gewesen. Im Januar 2013 trennten sich die beiden Musiker nach wenigen Monaten Beziehung. Seitdem widmete die US-Amerikanerin dem Briten wohl auch den ein oder anderen Song, bei dem der Protagonist nicht immer gut wegkam. Aber auch Harry schien die Trennung musikalisch zu verarbeiten. 2021 dann der Hammer: Sie trafen bei einem Event aufeinander und plauderten unbeschwert. Jetzt gab es erneut einen süßen Harry-Taylor-Moment!

Bei den 65. Grammy Awards performte der Hottie seinen Hit "As It Was". Während Harry auf der Bühne abging, gab es Standing Ovations von Taylor, die happy herumtanzte. Das Besondere: Nicht viele standen bei dem Auftritt auf, sodass die Aktion der "Lavender Haze"-Interpretin herausstach. Im Netz zeigten sich die Fans begeistert von diesem Moment. "Sie unterstützt ihn so sehr, obwohl sie damals Schluss gemacht haben" oder: "Das zeigt einfach, was für ein toller Mensch sie ist. Er hätte dasselbe getan", schrieben einige User auf TikTok.

Damit aber nicht genug: Nachdem der 29-Jährige seinen Grammy gewonnen hatte, machte sich die Blondine auf den Weg zu ihm. Am Tisch schien sie ihm dann zu gratulieren. Denn Taylor klopfte Harry auf die Schulter und zum Schluss gab es noch einen Fistbump.

Humberto Carreno/ Startraks Phot // ActionPress Taylor Swift und Harry Styles in New York, 2012

Getty Images Harry Styles und Taylor Swift, Ex-Paar

Getty Images Harry Styles und Taylor Swift, Grammy Awards 2023

