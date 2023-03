Mit Transfrau im Finale: Die Miss Germany 2023 steht fest!

Die neue Miss Germany steht fest! In diesem Jahr fand wieder die Wahl zur schönsten Frau Deutschlands statt. Wie auch in den vergangenen Jahren stand allerdings nicht das Aussehen im Fokus, sondern viel mehr die persönliche Mission der Kandidatinnen. Die Jury, bestehend aus unter anderem Bruce Darnell (65) und Nicolas Puschmann (31), hat am gestrigen Abend die Entscheidung getroffen: Sie ist die neue Miss Germany!

Insgesamt zehn Frauen standen im Finale, das gestern im Europa-Park stattfand. Doch schlussendlich konnte sich die 20-jährige Kira Geiss durchsetzen! Ihre Mission ist es, die Jugendarbeit in Deutschland groß zu machen und sie engagiert sich unter anderem in einer christlichen Gemeinde. "Mir ist es unglaublich wichtig, meinen Mitmenschen Gutes zu tun und Positivität sowie Nachsichtigkeit in meinen Alltag zu integrieren", erklärt die Studentin in ihrem Vorstellungstext.

Unter den Finalistinnen war auch eine Transfrau – zum ersten Mal in der Geschichte des Schönheitswettbewerbs. Saskia von Bargens Mission war es, Außenstehende aufzuklären. In der Show erzählte die Auszubildende total offen von ihren geschlechtsangleichenden Operationen und machte anderen Menschen Mut, zu sich selbst zu stehen.

Instagram / kira.geiss Kira Geiss, Miss Germany 2023

Instagram / kira.geiss Kira Geiss, Studentin

Instagram / saskia_vonbargen Saskia von Bargen, Miss-Germany-Finalistin 2023

