Oha: "Bares für Rares"-Händler Wolfgang ist Weltrekordhalter

Wolfgang Pauritsch (53), der beliebte Händler aus der ZDF-Show Bares für Rares, hat vor einigen Jahren für reichlich Aufsehen gesorgt – etwas, das viele Fans gar nicht wissen: Der Antiquitätenhändler stellte einen beeindruckenden Weltrekord auf. Am 11. Juni 2022 versteigerte er auf der renommierten Leitz Photographica Auction die persönliche Kamera von Oskar Barnack, dem Erfinder der Kleinbildkamera. Die über 100 Jahre alte Leica erzielte inklusive Aufgeld den unglaublichen Preis von 14,4 Millionen Euro und brach damit den bisherigen Rekord für die teuerste Kamera der Welt. "Ich habe gezittert wie ein Kind", verriet der sichtlich bewegte Händler in einem damaligen Instagram-Video.

Die Auktion wurde von einem hitzigen Bietergefecht begleitet, das die Spannung bis zuletzt hochhielt. Der persönliche Hintergrund der Kamera – einst von Barnack selbst genutzt – lockte Sammler aus aller Welt an. Wolfgang erklärte, dieses Erlebnis sei für ihn ein absolutes Highlight, das er wohl nie übertreffen könne. Dass er den Verkauf als Auktionsleiter mit seinem berühmten "Hammer-Schlag" besiegeln durfte, machte den Moment für den Kunst- und Antiquitätenhändler umso unvergesslicher. Die Leitz Photographica Auction gilt seit Jahren als Mekka für Liebhaber und Sammler hochwertiger Vintage-Fotografie – und mit diesem Verkauf hat sich Wolfgang Pauritsch zweifelsohne einen Platz in den Geschichtsbüchern der Branche gesichert.

Neben seiner Tätigkeit als Händler in der beliebten ZDF-Show "Bares für Rares" blickt Wolfgang Pauritsch auf eine bemerkenswerte Lebensgeschichte zurück. Ursprünglich als Wachmann tätig, führte ihn ein Zufall in die Welt der Auktionen – ein Metier, das er heute wie kaum ein anderer beherrscht. Seine sympathische Art und sein enormes Fachwissen haben ihn zum Liebling der Fernsehzuschauer gemacht. Privat lebt der erfahrene Antiquitätenhändler eher zurückgezogen, doch seine Leidenschaft für Kunst und Geschichte pflegt er auch abseits des Rampenlichts. Dieser Weltrekord wird ihm – und seiner Karriere – wohl noch lange nachhallen.

Nadine Rupp/action press für Bauer Stars&Stories Wolfgang Pauritsch

N.Rupp/Bauer Stars&Stories/ ActionPress Wolfgang Pauritsch, "Bares für Rares"-Händler

Getty Images Wolfgang Pauritsch bei der McDonald's Benefiz Gala in München 2019