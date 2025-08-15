75 Jahre: Palast feiert Prinzessin Anne mit neuem Porträt

Prinzessin Anne (75) feiert heute ihren 75. Geburtstag – und der Buckingham Palace hat zu diesem Anlass ein neues Porträt der Princess Royal veröffentlicht. Ganz in Blau-Weiß gekleidet, posiert Anne in ihrem privaten Anwesen Gatcombe Park vor einem Fenster und strahlt dabei Eleganz und Gelassenheit aus. Das Bild wurde vor einem Monat aufgenommen von John Swannell, einem renommierten royalen Fotografen, der bereits frühere Geburtstagsbilder von Anne geschossen hat. Ihre persönlichen Feierlichkeiten hält die Prinzessin wie gewohnt bescheiden: Zusammen mit ihrem Ehemann Sir Tim Laurence segelt sie mit ihrer Yacht um die Westinseln Schottlands.

Anne legt laut Insidern keinen großen Wert auf ihre Geburtstage. Dennoch nutzte sie in diesem Jahr diesen besonderen Anlass, um vor wenigen Tagen über 200 Vertreter von 111 Wohltätigkeitsorganisationen im Buckingham Palace zu einem Charity-Event einzuladen. Die Princess Royal, die sich als Schirmherrin von mehr als 400 Organisationen engagiert, wollte mit dieser Geste ihren Fokus erneut auf humanitäre Themen legen. "Es ist mir eine Ehre, all diese Organisationen hier zu empfangen", sagte sie laut Daily Mail in ihrer Ansprache.

Wohltätigkeitsarbeit ist ein fester Bestandteil von Prinzessin Annes Leben. Erst vor wenigen Wochen zeigte die 75-Jährige bei einem Event der Wellingborough District Hindu Association, wie wichtig ihr Charity und der respektvolle Umgang miteinander sind. Für die Verleihung des King's Award for Voluntary Service zog die Princess Royal ihre Schuhe aus und betrat barfuß das Gemeindezentrum. Mit diesem Zeichen ehrte sie die hinduistische Tradition und begeisterte die Anwesenden.

John Swannell/ Buckingham Palace Prinzessin Annes neues Porträt

Getty Images Prinzessin Anne im Juli 2025

Getty Images Prinzessin Anne, Tochter von Queen Elizabeth II.