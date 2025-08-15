Ballermann: Michael Schüler plant seinen großen Durchbruch

Michael Schüler (28), bekannt aus dem Reality-TV und auch als Sportler aktiv, hat sich ein neues Ziel gesetzt: Er will am Ballermann ganz groß rauskommen! Mit seinem Partyhit "Sternhagelvoll" hat der junge Künstler bereits einen Fuß in die Tür der Feierhochburg Mallorcas gesetzt. Doch das reicht ihm nicht. Im Interview mit Promiflash verrät er: "Ja, definitiv habe ich vor, den Durchbruch zu schaffen am Ballermann." Er wolle sich stetig verbessern, professioneller werden und die Partywelt mit eigenen Songs bereichern.

Auf der Bühne, beispielsweise im traditionsreichen Bierkönig, fühlt sich Michael sichtlich wohl. "Es bleibt abzuwarten. Ich habe erstmal wirklich Spaß an der ganzen Sache und ich habe mein Ding gefunden", sagt er über seinen Einstieg in den Partyschlager. Das sei allerdings erst der Anfang seines Weges. Ziel sei es, möglichst bald ein eigenes Programm auf die Beine zu stellen. Dafür arbeite er fleißig an neuen Liedern, die seinen Fans ordentlich einheizen sollen. "Man strebt nach dem Besten", verrät er entschlossen.

Michael ist kein Unbekannter, hatte er doch zuvor im Reality-TV sowie im Sport bereits auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt aber scheint der Partyschlager seine wahre Leidenschaft zu sein. Mit viel Energie und Herzblut stürzt er sich in dieses Kapitel seines Lebens. Dabei habe er nicht nur einen Plan, sondern auch den Willen, sich stetig weiterzuentwickeln. Seinen Hit "Sternhagelvoll" könnten die Fans schon bald nicht mehr allein singen, denn andere Mitsing-Hits sind bei Michael bereits in Arbeit. Seiner zunehmenden Fanbase verspricht er damit jede Menge Partystimmung.

Instagram / micha_schue Micha Schüler, TV-Bekanntheit

Instagram / micha_schue Micha Schüler, Realitystar

Instagram / micha_schue Micha Schüler im September 2023

