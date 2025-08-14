Nicht das Aussehen: Darum verliebte sich Max Kruse in Dilara

Dilara Kruse und Max Kruse (37) haben ihren Fans auf Instagram einige persönliche Einblicke gewährt. In einer gemeinsamen Story beantworteten sie die Frage, wie sie sich ineinander verliebt haben. Während der Ex-Kicker erklärte, dass das nicht von heute auf morgen passiert sei, betonte er, dass es vor allem Dilaras Charakter war, der ihn für sie begeistert habe. "Natürlich siehst du auch bombe aus, Schatz, aber verlieben tut man sich ja in den Charakter", fügte der Sportler hinzu. Dilara lobte hingegen Max' Humor als ausschlaggebend, auch wenn dieser nicht immer ins Schwarze treffe.

Für Dilara sei es Max' Fähigkeit, sie zum Lachen zu bringen, die sie besonders an ihm schätze. Der ehemalige Fußballer erwiderte schlagfertig: "Ja, das merke ich. Du lachst ja auch immer bei mir." Dilara konterte lachend: "Manchmal bist du auch nicht so witzig. Du denkst, du bist witzig." Diese lockere und humorvolle Stimmung zog sich durch das ganze Video, in dem das Paar einen entspannten und offenen Eindruck hinterließ. Für ihre Follower war es eine unterhaltsame Möglichkeit, mehr über ihre Beziehung zu erfahren.

Ob die Turteltauben demnächst auch gemeinsam über die TV-Bildschirme flimmern, bleibt spannend. Bereits im vergangenen Jahr erzählte die Influencerin gegenüber Promiflash: "Man sollte niemals nie sagen. Lasst euch überraschen, würde ich sagen. Ihr werdet mich auf jeden Fall noch in Formaten sehen." Für das Sommerhaus hatten sie zwar schon eine Anfrage bekommen, doch die Teilnahme lehnten sie ab. Die Spielerfrau erklärte damals offen: "Wir haben es abgesagt, weil ich immer sage: 'Wenn deine Ehe scheiße läuft oder deine Beziehung – guck dir das Sommerhaus an. [...] Aber vielleicht werden wir auch irgendwann da sein.'"

IMAGO / Gartner Max und Dilara Kruse, 2025

IMAGO / APress Max und Dilara Kruse, 2025

IMAGO / Nordphoto Max und Dilara Kruse, 2022