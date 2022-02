Deutschland hat wieder eine neue Schönheitskönigin! Bereits seit 1927 wird hierzulande jedes Jahr aufs Neue der schönsten Frau die Krone aufgesetzt. Auch in dieses Jahr stellte sich wieder die Frage: Wer von den Kandidatinnen hat das Zeug dazu, Miss Germany zu werden? Jetzt steht es fest: Domitila Barros schnappte sich den Titel und gilt ab sofort als die schönste Frau Deutschlands!

Über das Live-Stream-Videoportal Twitch wurde um kurz nach 23 Uhr die neue Miss Germany von den Fachjuroren Frauke Ludowig (58), Hardy Krüger Jr. (53) und auch Laura Wontorra (32) gekürt. Der einstige Prince Charming Nicolas Puschmann (30) verkündete dann den Sieg der aus Berlin stammenden Beauty. Sie konnte die Jury augenscheinlich am meisten überzeugen. Mit ihren 37 Jahren war sie eine der ältesten Kandidatinnen, die jemals an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Ihr lägen vor allem die Themen wie soziale Gerechtigkeit und die Umwelt sehr am Herzen.

Diese Themen wolle sie „cooler, vielleicht sogar ein bisschen sexier machen“, erklärte Domitila auf der Bühne. Dafür nutze sie besonders ihre Reichweite auf Instagram. Nachdem sie zur neuen Miss Germany gekürt worden war, sackte sie in Tränen auf der Bühne zusammen – die zehn anderen Mitstreiterinnen stürmten die Bühne und freuten sich mit ihr.

