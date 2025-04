Fast schiefgegangen: Lele Pons verkündet Babygeschlecht

Lele Pons (28) sorgte bei ihrer Gender-Reveal-Party in Miami für ordentlich Aufsehen: Die Influencerin und ihr Ehemann Guaynaa erwarten ihr erstes Kind und verkündeten das Geschlecht am Freitag mit einer spektakulären Aktion. Auf einem Video, das TMZ vorliegt, stehen die beiden auf einer Bühne zwischen zwei Gruppen von Gästen, die sich unter den Bögen "Team Junge" und "Team Mädchen" versammelt hatten. Nachdem Lele und Guaynaa gemeinsam auf einen Pumpknopf gedrückt hatten, wurde die "Team Mädchen"-Seite mit pinkem Schleim überschüttet – die frohe Botschaft war damit klar: Es wird ein Mädchen! Der ausgelassene Jubel nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als die Influencerin auf dem rutschigen Schleim ausrutschte, gleich zweimal stürzte und unsanft auf dem Boden landete.

Trotz des kleinen Zwischenfalls ließen sich die werdenden Eltern die Freude nicht nehmen: Lele rappelte sich rasch wieder auf, lachte gemeinsam mit Guaynaa und setzte die Feier gut gelaunt mit ihren Gästen fort. Unter ihnen war auch Leles enge Freundin und Musikerin Anitta (32), die zudem als Patentante für das Baby auserkoren wurde. Mitgefeiert haben außerdem Lele Pons' berühmter Onkel, Latin-Star Chayanne, DJ Khaled (49), Reality-Star Harry Jowsey (27) sowie Sänger Ricky Montaner. Neben der spektakulären Enthüllung erwarteten die Gäste pinke Girlanden und eine Auswahl typisch venezolanischer und puerto-ricanischer Spezialitäten. Für beste Stimmung sorgten Lele und Guaynaa schließlich selbst, als sie nach der Zeremonie ihre Schuhe auszogen und barfuß auf der Tanzfläche ausgelassen weiterfeierten.

Lele Pons und ihr Ehemann Guaynaa begannen ihre Liebesgeschichte 2020 mit ihrem gemeinsamen Hit "Se Te Nota", bevor sie Ende des Jahres offiziell als Paar an die Öffentlichkeit traten. Drei Jahre später gaben sie sich in Miami das Jawort. Die Schwangerschaft hatte die Sängerin erst vor wenigen Wochen mit emotionalen Babybauch-Fotos auf Instagram öffentlich gemacht. Ihr enger Freundeskreis begleitet sie dabei allerdings schon länger – so verriet sie in Harry Jowseys Podcast, dass er bereits vor der offiziellen Verkündung von der frohen Nachricht wusste. Immer wieder betonen die beiden, wie wichtig ihnen Familie und enge Freundschaften sind. Gerade in bewegten Momenten wie diesem sucht Lele Rückhalt bei ihren Liebsten. Dass bei besonderen Anlässen gleich mehrere prominente Freunde an ihrer Seite stehen, zeigt, wie tief die persönlichen Bindungen in ihrem Leben verwurzelt sind.

Instagram / lelepons Guaynaa und Lele Pons, Dezember 2021

Instagram / lelepons Lele Pons und Guaynaa beim Tomorrowland Festival 2022

