Influencerin Lele Pons begrüßt ihr erstes Kind auf der Welt

Lele Pons (29) und ihr Ehemann Guaynaa haben Grund zur Freude: Die Influencerin brachte am 26. Juli ihr erstes Kind zur Welt. Auf Instagram verkündeten die stolzen Eltern die Geburt ihrer Tochter Eloísa und teilten rührende Bilder, auf denen zunächst nur das winzige Füßchen der Kleinen zu sehen war, gefolgt von einem Foto, das Guaynaa über seine Tochter gebeugt zeigt. Damit beginnt für das Paar ein aufregendes neues Kapitel als frischgebackene Eltern.

Schon seit der Ankündigung ihrer Schwangerschaft im März hielt Lele ihre Fans regelmäßig auf dem Laufenden. Ob lustige Einblicke in ihren Alltag als werdende Mutter, wie der Umgang mit Sommerhitze im Schatten und alkoholfreien Getränken, oder das Teilen von Herausforderungen wie Rückenschmerzen im dritten Trimester – Lele nahm alle Herausforderungen mit Humor.

Ende April ließ die Content Creatorin es bei ihrer Gender-Reveal-Party in Miami so richtig krachen. Lele und Guaynaa standen auf einer Bühne, umgeben von zwei Gruppen jubelnder Gäste – die einen mit "Team Junge", die anderen mit "Team Mädchen"-Schildern. In dem Moment, als das Paar gemeinsam auf einen Knopf drückte, ergoss sich ein Schwall pinker Schleim über die Seite des Mädchen-Teams und das Geheimnis war gelüftet: Sie bekommen ein Mädchen! Doch der Spaß nahm eine unerwartete Wendung, denn Lele rutschte im Schleim aus und landete gleich zweimal hintereinander unsanft auf dem Boden. Zum Glück konnte sich die Influencerin direkt lachend wieder aufraffen und setzte die Party mit Guaynaa und den Gästen gut gelaunt fort.

Getty Images Lele Pons, Webvideoproduzentin

Instagram / lelepons Lele Pons hat ihre Tochter Eloísa zur Welt gebracht, Juli 2025

Instagram / lelepons Guaynaa und Lele Pons, Dezember 2021

