Bei Fashion Week: Kommen sich Avril Lavigne und Tyga näher?

Hatten Avril Lavigne (38) und Tyga (33) hier etwa ein Date? Eigentlich wollten die Sängerin und der Rapper Mod Sun (35) heiraten. Sie hatten sich bereits im April 2022 verlobt. Aber dann kam das überraschende Liebes-Aus. Doch Avril schien nicht lange zu fackeln. Seit einigen Tagen soll sie den Musiker Tyga daten. Mit ihm besuchte sie auch eine Show der Pariser Fashion Week – und dort wirkten Avril und Tyga sehr vertraut.

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, besuchten Avril und Tyga am Montag während der Fashion Week in der französischen Hauptstadt zusammen die Show des Berliner Modelables Ottolinger. Die Fotos zeigen die beiden nicht nur in der ersten Reihe nebeneinander, sondern auch ziemlich vertraut: Der Rapper beugte sich zu der Blondine und flüsterte ihr etwas ins Ohr, was sie offenbar zum Lachen brachte. Auch wenn sie während der Show brav nebeneinandersaßen, dürften sie die Gerüchte um eine Romanze mit diesem Auftritt noch weiter angeheizt haben.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen ein Event besuchten. Erst vergangenen Freitag wurden sie gemeinsam bei der Ankunft auf einer Party von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (48) gefilmt. Sie fuhren in einem Wagen vor und stiegen auch gleichzeitig aus, auch wenn wohl vor allem Avril versuchte, sich vor den Fotografen zu verstecken.

Getty Images Avril Lavigne, Sängerin

Getty Images Tyga, Rapper

Getty Images Avril Lavigne bei der Pariser Fashion Week 2023

