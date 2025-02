US-Rapper Tyga trauert um seine verstorbene Mutter (†53)

Der US-amerikanische Rapper Tyga (35) muss einen schmerzhaften Verlust verkraften. Auf Instagram teilt der Musikproduzent seinen Fans in einem emotionalen Post mit, dass er sich von seiner geliebten Mutter Pasionaye Nicole Nguyen verabschieden musste. Die Mutter des Künstlers verstarb bereits am 18. Januar im Alter von nur 53 Jahren. Unter eine Reihe von Fotos und Videos, die gemeinsame Momente der beiden zeigten, verleiht er seiner tiefen Trauer Worte: "Ich habe versucht zu verstehen und zu verarbeiten, warum Gott uns die bedeutungsvollsten und schönsten Menschen wegnimmt. Aber ich weiß, dass ich nie eine Antwort bekommen werde, die die Leere in meinem Herzen füllen wird."

Pasionaye, die bereits eine Woche vor ihrem Tod im Krankenhaus aufgenommen worden war, hinterließ eine tiefe Lücke im Leben ihres Sohnes. Die genaue Ursache ihres Todes wurde nicht bekannt gegeben. Tyga betonte in seinem bewegenden Tribut, wie bedeutend seine Mutter in seinem Leben war: "Ich kann mir ein Leben ohne dich an meiner Seite nicht vorstellen. Du warst die beste und unterstützendste Person in meinem Leben, du hast die Dinge immer besser gemacht, wenn ich mich am schlimmsten fühlte. Ich würde alles tauschen, nur um wieder bei dir sein zu können."

In der Vergangenheit sprach Tyga häufiger über seine enge Verbindung zu seiner Mutter und darüber, wie bedeutsam ihre Unterstützung für seinen Werdegang war. Ihre Stimme fand sogar ihren Weg in eines seiner Werke. Im 2012 veröffentlichten Song "Black Crowns" ertönt im Outro eine emotionale Sprachnachricht von Pasionaye, in der sie unter anderem sagt: "Ich wollte nur anrufen, um dich wissen zu lassen, wie stolz ich auf dich bin, mein Schatz. [...] Dieses Album ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass Gott dich so sehr segnen würde."

Instagram / tyga Rapper Tygas Mutter Pasionaye

Getty Images Tyga, Rapper