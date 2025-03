Gerüchte: Läuft etwas zwischen Tyga und Madelaine Petsch?

Ist Tyga (35) etwa wieder vergeben? Der Rapper und Schauspielerin Madelaine Petsch (30) sorgten bei ihrem gemeinsamen Auftritt auf der Vanity Fair-Veranstaltung "Vanities: A Night for Young Hollywood" im Bar Marmont für Aufsehen. Die beiden posierten am vergangenen Mittwoch Seite an Seite für die Kameras – in abgestimmten schwarzen Outfits. Während Madelaine in einem eleganten Minikleid mit Choker und hochgestecktem Haar glänzte, setzte Tyga auf einen coolen Look aus Lederjacke und passender Hose. Bereits einige Tage zuvor waren die beiden zusammen bei einem Lakers-Basketballspiel gesichtet worden.

Dass die beiden immer häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit erscheinen, wirft bei Fans und Medien natürlich Fragen auf. Ob da mehr als nur Freundschaft dahintersteckt, ist bislang jedoch unklar. Weder Madelaine, die vor allem für ihre Rolle in der Serie "Riverdale" bekannt ist, noch Tyga haben sich bisher offiziell zu den Datinggerüchten geäußert. Dennoch scheinen die zwei aktuell ziemlich viel Zeit miteinander zu verbringen – als Pärchen oder als gute Freunde.

Madelaine Petsch ist seit Jahren als Schauspielerin aktiv, zuletzt war sie in der Horrorfilm-Reihe "The Strangers" zu sehen. Tyga, der durch Hits wie "Loyal" und "Taste" große Bekanntheit erlangte, steht seit Jahren immer wieder im Rampenlicht – auch durch seine hochkarätigen, teils turbulenten Beziehungen. Erst kürzlich hatten brisante Schlagzeilen über ihn und Alabama Barker, die Tochter von Travis Barker, die Runde gemacht: Es war behauptet worden, dass die 19-Jährige und der 35-Jährige eine Affäre haben. Dies bestritten allerdings beide vehement.

Getty Images Madelaine Petsch, Schauspielerin

Getty Images Tyga bei der Victoria's Secret Show 2024

