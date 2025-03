Tyga und Madelaine Petsch sind laut einem Insider zusammen

Seit Kurzem wird gemunkelt, ob es zwischen Tyga (35) und Madelaine Petsch (30) gefunkt hat. Ein Insider aus dem Umfeld des Rappers und der Schauspielerin meint nun zu wissen: Ja! Die beiden sind tatsächlich zusammen. Wie TMZ berichtet, soll die Beziehung noch ganz frisch sein. Zunächst waren der Musiker und der Riverdale-Star wohl für lange Zeit nur gute Freunde. Vor rund einem Monat habe sich dies jedoch geändert.

Auch der engere Bekanntenkreis des vermeintlichen Liebespaars weiß angeblich über das Glück Bescheid. Denn laut der Quelle machen Tyga und Madelaine vor ihren Freunden keinen Hehl aus ihren Gefühlen füreinander. Aktuell sollen die zwei voll und ganz auf Wolke sieben schweben und die Anfänge ihrer Beziehung genießen. Vor allem die gemeinsame Zeit und die Gesellschaft des jeweils anderen sollen die Turteltauben sehr zu schätzen wissen.

Tyga kann aktuell kaum glücklicher sein – aber die Liebes-News folgen auf einen tragischen Verlust: Im Januar verstarb seine geliebte Mutter Pasionaye Nicole Nguyen im Alter von 53 Jahren. Das machte der Ex von Kylie Jenner (27) vor wenigen Wochen auf Instagram publik und teilte bewegende Worte. "Ich kann mir ein Leben ohne dich an meiner Seite nicht vorstellen. Du warst die beste und unterstützendste Person in meinem Leben, du hast die Dinge immer besser gemacht, wenn ich mich am schlimmsten fühlte. Ich würde alles tauschen, nur um wieder bei dir sein zu können", lautete es unter anderem.

Getty Images Tyga und Madelaine Petsch in Los Angeles im Februar 2025

Instagram / tyga Rapper Tyga mit seiner Mutter Pasionaye

