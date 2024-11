Avril Lavignes Ex-Verlobter Mod Sun beim Knutschen erwischt

Mod Sun (37) hat nach der Trennung von Avril Lavigne (40) offenbar wieder Schmetterlinge im Bauch. Der Rapper wurde am Montagabend in Los Angeles mit einer blonden Schönheit gesichtet. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt, wie der Musiker nach seinem Konzert in einer Bar in West Hollywood feiert und mit der jungen Frau flirtet. Ohne auf die anderen Gäste zu achten, knutschen die beiden ausgelassen. Obendrein fasst der ehemalige Punk-Schlagzeuger seiner Begleitung auf den Po. Bisher ist die Identität der Dame allerdings unbekannt.

Schon vor dem heftigen Flirt auf der After-Show-Party war sich Mod Sun sicher, dass er sich noch lange an diesen Abend erinnern würde. "Das war das coolste Konzert, das ich je gespielt habe. [...] Es war alles genau so, wie es sein sollte. Diese Tour ist jetzt vorbei und das war die beste Art, sie zu beenden", schwärmte der 37-Jährige in seiner Instagram-Story und bedankte sich bei seinen Fans.

Die "When You're Gone"-Interpretin und Mod Sun, der mit bürgerlichem Namen Derek Ryan Smith heißt, wurden erstmals Anfang 2021 miteinander gesehen und sorgten schnell für Spekulationen. Im September desselben Jahres machten die beiden Rocker ihre Liebe publik und nur wenige Monate später ging der Sänger vor seiner Partnerin auf die Knie. Doch im Frühjahr 2023 beendete Avril das Liebesglück. Ihr Ex-Partner schien davon gänzlich überrumpelt worden zu sein. Im Netz offenbarte er kurz darauf: "In nur einer Woche hat sich mein ganzes Leben komplett verändert. [...] Ich werde meinen Kopf oben halten und immer auf mein Herz hören, auch wenn es sich gerade gebrochen anfühlt."

Getty Images Mod Sun bei den MTV VMAs 2022

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne, September 2021

