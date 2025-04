Damit offiziell? Tyga und Madelaine öffentlich gesichtet

Tyga (35) und Madelaine Petsch (30) scheinen ihre Beziehung jetzt ganz offiziell zu machen. Der Rapper und die Schauspielerin wurden am Wochenende bei einem gemeinsamen Ausflug im Disneyland in Anaheim, Kalifornien, gesichtet. Die Riverdale-Bekanntheit trug bei der Gelegenheit ein lässiges Outfit mit einem schwarzen Crop-Top, Jeans und einer glitzernden Baseballkappe. Der Musiker zeigte sich in einem grünen Hemd, kombiniert mit weißen und grünen Akzenten. Zusammen erkundeten sie den Freizeitpark und berührten einander immer wieder liebevoll.

Das Liebesglück der beiden begann Berichten zufolge nach einer langen Freundschaft, die erst vor wenigen Monaten einen romantischen Wandel nahm. Madelaine und Tyga wurden bereits bei mehreren Veranstaltungen zusammen gesehen: unter anderem beim Vanity-Fair-Event "Vanities: A Night for Young Hollywood" im Februar sowie bei einem Basketballspiel in Los Angeles. Dennoch hielten die beiden ihre Beziehung bisher weitestgehend privat. Das scheint sich nun allerdings geändert zu haben.

Bereits vor zwei Monaten mehrten sich die Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen Tyga und Madelaine. Insider aus dem Umfeld des Rappers und der Schauspielerin hatten bestätigt, dass die beiden nach einer langen Freundschaft tatsächlich ein Paar wurden. Laut TMZ war die Beziehung damals noch frisch, die beiden sollen sich jedoch in den Wochen davor intensiv nähergekommen sein. Freunde des Paares berichteten, dass der 35-Jährige und die 30-Jährige ihre Gefühle füreinander offen zeigen und die gemeinsame Zeit sichtlich genießen.

Snorlax / MEGA Madelaine Petsch und Tyga im April 2025

Getty Images Tyga und Madelaine Petsch in Los Angeles im Februar 2025

